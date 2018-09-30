На концерт Монеточки в Казани выстроилась очередь в две остановки

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-30T10:05:29+03:00

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Старт концерта одной из самых популярных певиц российской эстрады был назначен на семь часов вечера. Но в это время зрителей только начали запускать в ночной клуб в центре Казани.

Желающие услышать песни из одного из главных русскоязычных альбомов года выстроились в очередь, которая начиналась от здания консерватории на улице Пушкина. На момент, когда зал был полностью заполнен, оказалось, что в помещении ночного клуба еще только половина, купивших билеты. Максимальная стоимость входного билета на концерт составила 2000 рублей.

Стоявшие на улице шутили, что такой очереди нет даже в мавзолей на Красной площади

Не смотря на то что концерт начался с опозданием на 40 минут, певица призналась со сцены, что зал, действительно маленький, поэтому попросила всех встать плотнее друг другу, а заодно ближе к сцене.

Сцена была оформлена демократично - партами, флажками и воздушными шарами, которые унесли с собой зрителиФото: Александр ЧЕРНОВ

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