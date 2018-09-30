2018-09-30T10:05:29+03:00
Звезды

На концерт Монеточки в Казани выстроилась очередь в две остановки

Маленький концертный зал не готов был вместить большое количество фанатов певицы
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Лиза Монеточка пела на украинском, русском и английском языкахЛиза Монеточка пела на украинском, русском и английском языкахФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

Старт концерта одной из самых популярных певиц российской эстрады был назначен на семь часов вечера. Но в это время зрителей только начали запускать в ночной клуб в центре Казани.

Желающие услышать песни из одного из главных русскоязычных альбомов года выстроились в очередь, которая начиналась от здания консерватории на улице Пушкина. На момент, когда зал был полностью заполнен, оказалось, что в помещении ночного клуба еще только половина, купивших билеты. Максимальная стоимость входного билета на концерт составила 2000 рублей.

Стоявшие на улице шутили, что такой очереди нет даже в мавзолей на Красной площади

Стоявшие на улице шутили, что такой очереди нет даже в мавзолей на Красной площади

Не смотря на то что концерт начался с опозданием на 40 минут, певица призналась со сцены, что зал, действительно маленький, поэтому попросила всех встать плотнее друг другу, а заодно ближе к сцене.

Сцена была оформлена демократично - партами, флажками и воздушными шарами, которые унесли с собой зрители Фото: Александр ЧЕРНОВ

Сцена была оформлена демократично - партами, флажками и воздушными шарами, которые унесли с собой зрителиФото: Александр ЧЕРНОВ

20-летняя Елизавета Гырдымова представила казанцам свою новую песню и исполнила хиты в новой обработке талантливого саунд-продюсера Вити Исаева.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский использовал пистолет при задержании подозреваемого в казанском торговом центре
Во время ДТП на мосту Миллениум в Казани, мужчину выбросило из автомобиля, а виновник аварии скрылся
В Казани загорелась новостройка
1 октября в честь Декады пожилых людей казанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в баню
Из Татарстана в финал конкурса Russian Event Awards 2018 попало 25 проектов
В Татарстане экологи добились сноса моста через реку, который для удобства соорудил землевладелец
Курсы бесплатного обучения татарскому языку в мечетях Татарстана продлили до 6 месяцев
Электричка Албаба-Казань на целый месяц меняет свое расписание
За прошедшие сутки в Татарстане на пожарах один человек погиб, один пострадал
На фестиваль театров малых форм имени Райкина "Икриада - 2018" в Казани потратят 2 миллиона рублей
В Чувашии водитель иномарки на «зебре» сбил трех девушек
В Казани с набережной озера Кабан убирают растения на зимовку
В Татарстане пропавшего рыбака нашли мертвым в лодке
ЗАГСы Казани с 1 октября меняют режим работы
Во всех школах и больницах Татарстана тепло появится до 1 октября
Переезд Набережночелнинского татарского драмтеатра обойдется Татарстану в 17 миллионов рублей
В 2018 году в Татарстане снизилось количество погибших в дорожных авариях
Казань попала в топ-5 интересных туристических городов России
29 сентября в «Новой Туре» Зеленодольского района впервые пройдет халяль-ярмарка