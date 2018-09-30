В Казани загорелась новостройка

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-30T09:07:55+03:00

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Днем 29 сентября из строящегося дома на улице Ленинградская начал валить густой дым. Вскоре на стене дома появилось пламя, а черный дым был на столько сильным, что очевидцы наблюдали его из разных точек города.

Пожар произошел на стройке многоквартирного дома из-за неаккуратного обращения с электроприборами. По информации из личных источников - один из рабочих пренебрёг правилами пожарной безопасности из-за чего начал тлеть утеплитель на стене многоэтажки.

Вскоре из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по стене. За считанные минуты начала полыхать поверхность торца дома. В момент пожара на стройке находились несколько рабочих и охранник.

Так выглядит дом после тушения огня. Не исключено, что сдача дома будет перенесена на неопределённое время

Пожарные, прибывшие на место ЧП за считанные минуты ликвидировали огонь и вывели рабочих. В доме выгорело более 50 процентов утеплителя. Пострадали перекрытия и пластиковые окна. Фирма застройщик подсчитывает убытки и ищет причастных к пожару.

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