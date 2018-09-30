2018-09-30T09:07:55+03:00
Происшествия

В Казани загорелась новостройка

Площадь пожара составила почти 400 квадратных метров
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Днем 29 сентября из строящегося дома на улице Ленинградская начал валить густой дым. Вскоре на стене дома появилось пламя, а черный дым был на столько сильным, что очевидцы наблюдали его из разных точек города.

Пожар произошел на стройке многоквартирного дома из-за неаккуратного обращения с электроприборами. По информации из личных источников - один из рабочих пренебрёг правилами пожарной безопасности из-за чего начал тлеть утеплитель на стене многоэтажки.

Вскоре из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по стене. За считанные минуты начала полыхать поверхность торца дома. В момент пожара на стройке находились несколько рабочих и охранник.

Так выглядит дом после тушения огня. Не исключено, что сдача дома будет перенесена на неопределённое время

Так выглядит дом после тушения огня. Не исключено, что сдача дома будет перенесена на неопределённое время

Пожарные, прибывшие на место ЧП за считанные минуты ликвидировали огонь и вывели рабочих. В доме выгорело более 50 процентов утеплителя. Пострадали перекрытия и пластиковые окна. Фирма застройщик подсчитывает убытки и ищет причастных к пожару.

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