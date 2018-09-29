В Чувашии водитель иномарки на «зебре» сбил трех девушек

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-29T12:30:05+03:00

Одна из них скончалась на месте [фото, схема ДТП]

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Накануне вечером в Новочебоксарске около дома №25, что на улице Советская, 45-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе сбил сразу трех 28-летних девушек. Двух из них госпитализировали с различными травмами, а третья погибла на месте.

Фото: ГИБДД Чувашии

По предварительным данным водитель поздно заметил пешеходов, вышедших на «зебру», потому и не смог избежать наезда.

В то же время, по словам очевидцев, иномарка ехала явно с превышением допустимой на этом участке скорости. В ситуации сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Чувашии

- По результатам освидетельствования водитель был трезв. В отношении мужчины возбуждено административное дело, - сообщают в МВД Чувашии.

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