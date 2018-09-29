2018-09-29T13:20:27+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки в Татарстане на пожарах один человек погиб, один пострадал

Предварительные причины произошедшего - нарушение правил эксплуатации печи и электрооборудования
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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28 сентября в 00.26 поступило сообщение о возгорании в дачном товариществе «Кактус-74» Высокогорского района Татарстана. Там на 5 аллее вспыхнул одноэтажны деревянный дом.

Прибывшие пожарные оценили ситуацию и приступили к тушению. В строении было обнаружено тело 70-летней женщины.

- Площадь пожара составила 45 кв метров. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщают в МЧС Татарстана.

В этот же день, только уже в 13.52 спасателям стало известно о возгорании в селе Столбищи Лаишевского района. Там на улице Совхозная ЧП произошло в доме №4 - ООО «ТД Ферекс».

Как установили прибывшие туда пожарные, на первом этаже здание шло горение электрощитка и установки по заливке светодиодных светильников герметиком. Площадь возгорания составила 15 кв метров. В пожаре пострадал 34-летний рабочий. С ожогами предплечья и голени 2 степени он госпитализирован в РКБ Казани. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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