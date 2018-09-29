2018-09-29T11:49:47+03:00
Происшествия

В Татарстане пропавшего рыбака нашли мертвым в лодке

Мужчину искали с 27 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС РТФото: МЧС РТ
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Накануне днем в Нижнекамском районе Татарстана около поселка городского типа Камские Поляны на реке Кама в камышах была обнаружена лодка с телом мужчины. Как выяснилось – это пропавший 44-летний рыбак. Его искали с 27 сентября.

Он исчез, находясь в акватории Камы около села Соколки Мамадышского района. Найденное тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Причины происшествия устанавливаются, - сообщают в МЧС Татарстана.

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