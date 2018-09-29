ЗАГСы Казани с 1 октября меняют режим работы

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-29T11:42:40+03:00

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В ЗАГС столицы Татарстана, а также в его отделах, будут работать по-новому. Новый режим вступает в силу уже с 1 октября.

Так, прием граждан будет вестись по графику: понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 15.00, обед 12.00-13.00; четверг – не приемный день; суббота - с 8.00 до 15.00, обед 12.00-12.30; воскресенье – выходной день.

При этом стоит помнить, что, например, заявление на регистрацию брака или на получение свидетельства о рождении можно подать через портал Госуслуг. Тем самым сэкономив себе время.

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