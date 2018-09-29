2018-09-29T11:31:53+03:00
Общество

Во всех школах и больницах Татарстана тепло появится до 1 октября

Главам районов рекомендовали не затягивать с началом отопительного сезона
Олег ЛУГОВОЙ
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Необходимая для этого погода уже установилась.Необходимая для этого погода уже установилась.
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На республиканском совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что до 1 октября в регионе тепло должно появится вовсех социальных объектах.

По его словам, решение о начале отопительного сезона 2018-2019 принято во всех районах республики. Так, батареи заработали уже в 9 280 многоквартирных домах, 7 тысячах объектах социально-культурной сферы, 3 181 образовательном учреждении – то есть 95,8% от их общего числа, 1 757 объектах культуры, а также в 173 зданиях социальной защиты и занятости Татарстана.

На совещании министр также рекомендовал главам районов республики не затягивать с пуском тепла, нужно начать отопительный сезон повсеместно – необходимая для этого погода уже установилась.

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