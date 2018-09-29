Переезд Набережночелнинского татарского драмтеатра обойдется Татарстану в 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-29T10:13:47+03:00

Ранее на месте будущего театра находился известный в городе детский развлекательный комплекс "Колизей", но еще в 2014 году появилась информация о его продаже Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стало известно, что в скором времени Набережночелнинский татарский государственный драматический театр переедет. Он разместиться по адресу улица Низаметдинова, 29. На работы по реконструкции здания Татарстан уже выделил 17,2 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, общая площадь здания сейчас - 4,9 тысячи квадратных метров, а после реконструкции она будет составлять 7 тысяч. На первом этаже театра разместиться кафе, амфитеатр, многофункциональное пространство и гардероб. На втором - выставочное и двухсветовое пространства, а на третьем - зрительный и репетиционные залы, студия, гримерные, костюмерная, коридор, холл, туалет, студия вокала и хореографии. Помимо этого, в здании будет 19 технологических помещений и 24 служебных.

Ранее на месте будущего театра находился известный в Набережных Челнах детский развлекательный комплекс "Колизей".