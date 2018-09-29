На фестиваль театров малых форм имени Райкина "Икриада - 2018" в Казани потратят 2 миллиона рублей
В Казани в скором времени пройдет XVI Всероссийский фестиваль театров малых форм имени Райкина "Икариада-2018". На его организацию и проведение из бюджета Татарстана уже выделили 2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, зал для проведения мероприятия должен вмещать в себя не менее 420 зрителей. Судя по количеству пакетов участника (в них входит черная футболка, значок, ручка и блокнот), их на фестивале будет порядка 120 человек.
Помимо этого в организации будут задействованы 20 организаторов-волонтеров, а в выборе победителей - 5 членов жюри.
Помимо выплаты зарплаты организаторам и аренды помещения, деньги пойдут на пятидневное проживание участников в трехместных номерах гостиницы, расположенной в исторической части Казани. Гостям будут предоставляться ежедневные завтраки.
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