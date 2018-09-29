2018-09-29T12:03:32+03:00
Общество

В Казани с набережной озера Кабан убирают растения на зимовку

До середины или конца октября там оставят только водные лилии
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

С наступление осенних холодов набережная озера Кабан в Казани лишается растений. Их отправляют в теплицу, на зимовку.

Так, оттуда уже вывезли эйхорнию. Этому тропическому растению круглый год нужен солнечный свет и, конечно, теплая среда. Если его оставить на набережной, то оно попросту погибнет. Вернут эйхорнию на место в конце мая или в первых числах июня, все зависит от того, когда прогреется вода. Плюсовая температура последней поможет избежать тропическому растению стресса от переезда из теплицы.

На месте же пока остаются водные лилии (нимфеи). Их кувшинки продолжают цвести и в октябре. На набережной озера Кабан они пробудут до середины или конца второго месяца осени, в зависимости от погоды.

На зимовку нимфеи переведут в природные водоемы и опустят на глубину два метра, что ниже уровня промерзания воды. Верхняя часть кувшинок зимой погибает, а весной у корней появляются новые ростки. На место они вернутся в конце мая. Сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курсы бесплатного обучения татарскому языку в мечетях Татарстана продлили до 6 месяцев
Электричка Албаба-Казань на целый месяц меняет свое расписание
За прошедшие сутки в Татарстане на пожарах один человек погиб, один пострадал
На фестиваль театров малых форм имени Райкина "Икриада - 2018" в Казани потратят 2 миллиона рублей
В Чувашии водитель иномарки на «зебре» сбил трех девушек
В Татарстане пропавшего рыбака нашли мертвым в лодке
ЗАГСы Казани с 1 октября меняют режим работы
Во всех школах и больницах Татарстана тепло появится до 1 октября
Переезд Набережночелнинского татарского драмтеатра обойдется Татарстану в 17 миллионов рублей
В 2018 году в Татарстане снизилось количество погибших в дорожных авариях
Казань попала в топ-5 интересных туристических городов России
29 сентября в «Новой Туре» Зеленодольского района впервые пройдет халяль-ярмарка