В Казани с набережной озера Кабан убирают растения на зимовку

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-29T12:03:32+03:00

До середины или конца октября там оставят только водные лилии

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С наступление осенних холодов набережная озера Кабан в Казани лишается растений. Их отправляют в теплицу, на зимовку.

Так, оттуда уже вывезли эйхорнию. Этому тропическому растению круглый год нужен солнечный свет и, конечно, теплая среда. Если его оставить на набережной, то оно попросту погибнет. Вернут эйхорнию на место в конце мая или в первых числах июня, все зависит от того, когда прогреется вода. Плюсовая температура последней поможет избежать тропическому растению стресса от переезда из теплицы.

На месте же пока остаются водные лилии (нимфеи). Их кувшинки продолжают цвести и в октябре. На набережной озера Кабан они пробудут до середины или конца второго месяца осени, в зависимости от погоды.

На зимовку нимфеи переведут в природные водоемы и опустят на глубину два метра, что ниже уровня промерзания воды. Верхняя часть кувшинок зимой погибает, а весной у корней появляются новые ростки. На место они вернутся в конце мая. Сообщает Дирекция парков и скверов Казани.