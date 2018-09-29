Курсы бесплатного обучения татарскому языку в мечетях Татарстана продлили до 6 месяцев

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-29T14:09:01+03:00

Также в два раза увеличилось и мест, где будут проходить уроки

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Совсем скоро – 1 октября, в татарстанских мечетях стартует бесплатное обучение татарскому языку. При этом количество мест, где будут проводить уроки возросла в два раза – до 20 мечетей.

В Казани – «Тынычлык», «Ризван», «Гаиля», «Ярдэм», «Энилэр», а также 15 мухтасибатах республики – Набережночелнинском, Нижнекамском, Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском, Агрызском, Елабужском, Зеленодольском, Ютазинском, Чистопольском, Спасском, Нурлатском, Менделеевском, Верхнеуслонском и Алексеевском.

И это не последнее изменение. Так, в этом году было решено увеличить длительность обучения с трех до шести месяцев (48 академических часов). При этом уроки будут проходить два раза в неделю вместо трех. По завершении курса слушатели получат сертификаты. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

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