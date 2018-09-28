29 сентября в «Новой Туре» Зеленодольского района впервые пройдет халяль-ярмарка

СЕГОДНЯ 19:26 2018-09-28T19:26:53+03:00

Есть возможность того, что она будет проводится на постоянной основе

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В эту субботу, 29 сентября, на территории технополиса «Новая Тура» Зеленодольского района впервые пройдет халяль-ярмарка, на которой обещают доступные цены.

Продажа продуктов с маркировкой халяль развернется на площадке первого павильона с 6.00 до 12.00. На ней представят продукты от татарстанских производителей - фермерских и крестьянских хозяйств. Так, например, среди традиционной мясной и молочной продукция, на прилавках можно будет увидеть кондитерские и бакалейные изделия.

При этом если эта выездная халяль-ярмарка окажется востребованной, то ее планируют проводить в Зеленодольском районе на постоянной основе. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

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