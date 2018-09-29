2018-09-29T13:42:13+03:00
Общество

Электричка Албаба-Казань на целый месяц меняет свое расписание

Ходить по-новому пригородный поезд начнет уже с 1 октября
Олег ЛУГОВОЙ
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Новое расписание будет действовать до 30 октября.Новое расписание будет действовать до 30 октября.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с проведением ремонтных работ свое расписание на целый месяц поменяет пригородный поезд №6362 Албаба-Казань.

Так, начиная с 1 и вплоть до 30 октября данная электричка будет отправляться в 6.30, а прибывать на конечную станцию в столице Татарстана в 8.24.

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