2018-09-29T15:02:42+03:00
Общество

В Татарстане экологи добились сноса моста через реку, который для удобства соорудил землевладелец

О произошедшем инспекторам сообщили местные жители
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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О том, что в Тукаевском районе на реке Евлевка был нарушен естественный гидрологический режим, в территориальное управление Минэкологии Татарстана сообщили жители Бурдинского сельского поселения.

Для проверки на место выдвинулись специалисты. Там экологи выяснили, что частный владелец земельного участке для своего удобства сделал на реке мост, по которому мог проехать автомобиль.

Засыпал часть водоема грунтом, а также установил в русле трубу по которой осуществлялся ток воды.

- В соответствии с Водным кодексом России землепользователи, на участках которых размещены водные объекты, обязаны своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов, - заявили экологи и подали в суд.

Тот в свою очередь обязал землевладельца снести мост. Как сообщают в Минэкологии Татарстана сооружение на данный момент уже демонтировано.

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