2018-09-29T16:06:39+03:00
Туризм

Из Татарстана в финал конкурса Russian Event Awards 2018 попало 25 проектов

Из общего числа не прошло лишь два начинания республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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На региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards 2018 ПФО и УФО в финал попало 25 татарстанских проектов и это при том, что республика выставила 27 проектов. То есть не прошли всего два.

Например, в области событийного туризма самыми удачливыми оказались следующие татарстанские начинания: военные игры «Элбэдэн» - второе место в номинации «Лучшая идея туристического события», программа новогодних мероприятий «Зима в парках» в Казани - специальный диплом «За популяризацию зимнего событийного туризма», международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» - первое место в номинации «Лучшее городское праздничное событие», фестиваль креативных санок Sunny-фест - первое место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Все прошедшие татарстанские проекты примут участие в общенациональном этапе конкурса, который пройдет с 24 по 27 октября в Нижнем Новгороде.

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