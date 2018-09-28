2018-09-28T19:04:08+03:00
Недвижимость

В эти выходные электрики оставят без света жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани

Причина – плановый ремонт и техобслуживание оборудования на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В грядущие выходные – 29 и 30 сентября, в столице Татарстана запланировано отключение электричества.

Так, в эту субботу с 8.00 до 13.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: улица Кирова, улица Московская, 55, 55/8, улица Парижской Коммуны, 6а, 8, 55, улица М.Худякова, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 64.

Также 29 сентября с 9.00 до 17.00 отключат свет и в Приволжском районе по адресам: улица Камая, 3, 5, 7, улица Братьев Касимовых, 40а, улица Карбышева, 47/1, 35.

А в воскресенье, 30 сентября, с 8.00 до 13.00 без электричества оставят дома Вахитовского района, расположенных по адресам: улица Кирова, 55, улица Московская, 55, 55/8, улица Парижской Коммуны, 6а, 8, улица М.Худякова, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 64.

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