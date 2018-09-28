В Казани ищут водителя, который сбил 72-летнюю пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-28T18:41:41+03:00

Всего за прошедшие сутки в зарегистрированных ДТП различные травмы получили четыре человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилая женщина получила перелом и была госпитализирована

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Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 26 сентября, в 14.30. На улице Граничная около дома №31 автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку. Водитель в нарушении Правил дорожного движения скрылся с места наезда.

В свою очередь пострадавшая пожилая женщина была с закрытым переломом головки правой лучевой кости без смещения, ушибом мягких тканей правого плеча и ссадинами кистей.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - сообщают в Госавтоинспекции Казани.

Всего же за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 240 дорожно-транспортных происшествий. В результате чего четыре человека получили различные травмы.

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