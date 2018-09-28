В Казани сельскохозяйственная ярмарка возвращается на площадку Московского рынка
Городские власти учли просьбы казанцев и с 29 сентября возвращают традиционную сельхозярмарку на территорию около Московского рынка. Торговля продукцией татарстанских аграриев и садоводов там будет проводиться по субботам с 6.00 до 12.00, как и на других 13 городских площадках (некоторые из них будут работать до 14.00 – Ред.).
Так, купить продукты по ценам ниже магазинных по субботам можно будет:
- пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;
- ул.Ленинградская, 27;
- пересечение улиц К.Тинчурина и Татарстан;
- ул.Батыршина, 20;
- ул.Краснококшайская, 150/2;
- ул.Ильича, 1 корп.1;
- ул.Академика Лаврентьева, 10;
- проспект Ямашева, 71а;
- проспект Победы, 50а;
- ул.Ю.Фучика, 72;
- ул.Аграрная, 2,;
- ул.Липатова, 7;
- пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская.
- ул.Закиева, 12.
Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани проработают вплоть 29 декабря.
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