В Казани сельскохозяйственная ярмарка возвращается на площадку Московского рынка

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-28T18:26:32+03:00

Всего в городе своим урожаем татарстанские аграрии и садоводы будут торговать в 15 местах

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Городские власти учли просьбы казанцев и с 29 сентября возвращают традиционную сельхозярмарку на территорию около Московского рынка. Торговля продукцией татарстанских аграриев и садоводов там будет проводиться по субботам с 6.00 до 12.00, как и на других 13 городских площадках (некоторые из них будут работать до 14.00 – Ред.).

Так, купить продукты по ценам ниже магазинных по субботам можно будет:

- пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;

- ул.Ленинградская, 27;

- пересечение улиц К.Тинчурина и Татарстан;

- ул.Батыршина, 20;

- ул.Краснококшайская, 150/2;

- ул.Ильича, 1 корп.1;

- ул.Академика Лаврентьева, 10;

- проспект Ямашева, 71а;

- проспект Победы, 50а;

- ул.Ю.Фучика, 72;

- ул.Аграрная, 2,;

- ул.Липатова, 7;

- пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская.

- ул.Закиева, 12.

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани проработают вплоть 29 декабря.

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