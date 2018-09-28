Казань попала в топ-5 интересных туристических городов России

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-28T19:48:30+03:00

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Сервис Tvil.ru провел опрос в социальных сетях среди путешественников. Таким образом его специалисты вычислили самые интересные туристические города России.

Так, в первую пятерку вошла и столица Татарстана. За Казань свои голоса отдали 9% опрошенных. Перед ней на третьей позиции Москва.

В целом же рейтинг выглядит так: первое место - Санкт-Петербург (47% голосов), второе место - Сочи (25% голосов), третье место - Москва (11% голосов).

При этом в опросе туристы не забыли также отметить Суздаль, Сергиев Посад, Нижний Новгород, Астрахань, Владивосток и Севастополь.

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