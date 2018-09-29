2018-09-29T17:18:52+03:00
Общество

1 октября в честь Декады пожилых людей казанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в баню

Всего для них будут доступны шесть комплексов
Олег ЛУГОВОЙ
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Это можно будет сделать с 9.00 до 20.00Это можно будет сделать с 9.00 до 20.00
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В грядущий понедельник, 1 октября, в столице Татарстана начнется Декада пожилых людей. Так, в первый ее день казанские пенсионеры смогут бесплатно посетить баню.

Речь идет о шести городских комплексах:

- Баня №10, ул. 2-Юго-Западная, 30, ул.Ютазинская, 2 (с 9.00 до 20.00);

- Баня №12. ул.Товарищеская, 27 (с 9.00 до 20.00);

- Баня №9, ул.Центрально-Мариупольская, 49 (с 9.00 до 20.00);

- Баня №11, ул.Волгоградская, 8 (с 9.00 до 20.00);

- Баня №14, ул.Максимова, 47/34 (с 9.00 до 20.00);

- Адмиралтейский оздоровительный комплекс, ул. 1 Мая, 5 (с 9.00 до 20.00).

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