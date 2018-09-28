Минтранс Татарстана: в Казани оборудованы 12 километров пешеходного ограждения

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-28T16:05:42+03:00

Это было сделано в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Так, благодаря этому проекту на территории Казанской агломерации было оборудовано 12 километров пешеходного ограждения.

Также в ходе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в 2018 году в столице Татарстана были установлены 39 светофорных объектов – на улице Вересаева дом 1а, на перекрестках улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева. Кроме того, в городе появилось 19 искусственных неровностей и 775 дорожных знаков. Сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

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