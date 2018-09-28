Минтранс Татарстана: в Казани оборудованы 12 километров пешеходного ограждения
Так, благодаря этому проекту на территории Казанской агломерации было оборудовано 12 километров пешеходного ограждения.
Также в ходе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в 2018 году в столице Татарстана были установлены 39 светофорных объектов – на улице Вересаева дом 1а, на перекрестках улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева. Кроме того, в городе появилось 19 искусственных неровностей и 775 дорожных знаков. Сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»