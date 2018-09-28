2018-09-28T15:25:30+03:00
Происшествия

В Татарстане на дереве нашли останки подозреваемого в пленении 11-летней девочки

Не дожидаясь суда Айдар Галимов сбежал и был объявлен в федеральный розыск
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что мужчина заковал ее в наручники, закрыл рот кляпом и отвел к себе, где привязал к стулу.Утверждается, что мужчина заковал ее в наручники, закрыл рот кляпом и отвел к себе, где привязал к стулу.Фото: скриншот видео
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Накануне в Набережных Челнах у забора гаражного кооператива «Юбилейный» на дереве были обнаружены останки тела неизвестного мужчины.

Там же правоохранители нашли одежду и документы на имя 34-летнего Айдара Галимова. Данный мужчина проходил подозреваемым по делу о пленении ребенка и находился в федеральном розыске.

По версии следствия, 13 июня Галимов зашел к соседям за сахаром. В квартире была лишь 11-летняя девочка. Мужчина заковал ее в наручники, закрыл рот кляпом и отвел к себе, где привязал к стулу.

Спустя время Галимов сказал девочке, что это был квест и попросил никому не рассказывать. Но тут домой вернулся отец ребенка. Девочка все ему рассказала. Галимов же закрылся от ее родителей у себя в квартире и предпринял попытку суицида. Но был задержан полицией. После того как его доставили в больницу и оказали медпомощь, мужчина сбежал.

- Сейчас останки направлены на генетическую экспертизу, которая позволит установить, принадлежат ли они Галимову, - сообщают в СУ СКР Татарстана.

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