2018-09-28T17:51:38+03:00
Здоровье

Уникальная операция в Казани: мальчику пересадили почку его мамы

Подростка выписали из больницы, а его родительница-донор еще находится на восстановлении
Искандер ЯРУЛЛИН
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Операцию провели в больнице для взрослых.Операцию провели в больнице для взрослых.Фото: Александр ГЛУЗ
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У 15-летнего Павла с рождения была проблема с нарушением работы мочеполовых путей. Последние несколько лет мальчик был вынужден посещать процедуры по технический очистке крови в организме - гемодиализ.

Длилась такая процедура более трех часов и проходить ее нужно было по 3-4 раза в неделю. В противном случае мог случиться летальный исход. На операцию по пересадки почки мальчик согласился вместе со воей мамой. Она же и стала донором для сына.

Бригада врачей оперировала Павла более восьми часов. В пятницу 28 сентября подростка выписали из отделения Республиканской клинической больницы. Мальчик чувствует себя хорошо. А его мама все еще находится в стационаре на обследовании и восстановлении.

Операция столь юному пациенту в Татарставне была сделана впервые. Заведующий отделением Шамиль Галлеев признался, что в планах проводить операции для пациентов более молодого возраста, чтоб им не приходилось больше ездить для этого в Москву.

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