Президент Татарстана предложил создать в Казани экспозицию Китайско-российского технопарка
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего визита в КНР посетил Китайско-российский технопарк, организованный в зоне высоких технологий города Яньтай.
С 1998 года там формируют модель бизнес-инкубации путем сотрудничества с Россией и странами СНГ, например, в таких сферах, как использование и создание новых материалов, биоинженерия и высокоэффективное сельское хозяйство. За это время резиденты технопарка подали свыше 60 патентных заявок.
В его головном офисе Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересована в подобном сотрудничестве.
Китайская сторона при этом заявила о готовности создать на своей территории спецплощадку с презентацией потенциала Татарстана. На что президент республики предложил создать в Казани аналогичную экспозицию Китайско-российского технопарка.
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