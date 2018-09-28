2018-09-28T14:55:26+03:00
Экономика

Президент Татарстана предложил создать в Казани экспозицию Китайско-российского технопарка

Рустам Минниханов посетил в зоне высоких технологий города Яньтай соответствующую выставку
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего визита в КНР посетил Китайско-российский технопарк, организованный в зоне высоких технологий города Яньтай.

С 1998 года там формируют модель бизнес-инкубации путем сотрудничества с Россией и странами СНГ, например, в таких сферах, как использование и создание новых материалов, биоинженерия и высокоэффективное сельское хозяйство. За это время резиденты технопарка подали свыше 60 патентных заявок.

В его головном офисе Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересована в подобном сотрудничестве.

Китайская сторона при этом заявила о готовности создать на своей территории спецплощадку с презентацией потенциала Татарстана. На что президент республики предложил создать в Казани аналогичную экспозицию Китайско-российского технопарка.

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