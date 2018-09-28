2018-09-28T15:03:58+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах иномарка повисла на отбойнике: ее водителя госпитализировали с травмой головы

Машина могла туда залететь только если было серьезное превышение скорости [фото, видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Утром 27 сентября «Хендай Солярис» двигался на большой скорости по улице Машиностроительная в Набережных Челнах.

Напротив дома №93/2 иномарку стало заносить. При перестроении на крайнюю правую полосу, 32-летнй водитель не справился с управлением и налетел на металлический отбойник. Рядом находилась бензозаправочная станция. Повисший на дорожной опоре автомобиль зацепил электронное табло АЗС.

В Набережных Челнах иномарка повисла на отбойнике.соцсети

Очевидцы помогли водителю выйти наружу и оказали первую медицинскую помощь. К приезду «скорой» мужчина пришел в себя, но признался в сильной боли в области головы и позвоночника.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В БСМП Набережных Челнов мужчине поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломом ребер и подозрение на перелом основания черепа. Искореженному же автомобилю требуется дорогостоящий ремонт.

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