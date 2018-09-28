В Набережных Челнах иномарка повисла на отбойнике: ее водителя госпитализировали с травмой головы
Утром 27 сентября «Хендай Солярис» двигался на большой скорости по улице Машиностроительная в Набережных Челнах.
Напротив дома №93/2 иномарку стало заносить. При перестроении на крайнюю правую полосу, 32-летнй водитель не справился с управлением и налетел на металлический отбойник. Рядом находилась бензозаправочная станция. Повисший на дорожной опоре автомобиль зацепил электронное табло АЗС.
В Набережных Челнах иномарка повисла на отбойнике.соцсети
Очевидцы помогли водителю выйти наружу и оказали первую медицинскую помощь. К приезду «скорой» мужчина пришел в себя, но признался в сильной боли в области головы и позвоночника.
Фото: Соцсети
В БСМП Набережных Челнов мужчине поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломом ребер и подозрение на перелом основания черепа. Искореженному же автомобилю требуется дорогостоящий ремонт.
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