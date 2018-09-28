2018-09-28T14:40:57+03:00
Общество

Уроженца Чувашии, который погиб при крушении Ил-20 в Сирии, наградят посмертно орденом Мужества

Помимо этого, на здании Канашского педагогического колледжа появится мемориальная доска в память о Григории Зиновьеве
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из личного архиваФото: из личного архива
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Стало известно, что пятнадцать российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 в Сирии, посмертно будут награждены орденами Мужества. В их числе будет и уроженец Чувашии Григорий Зиновьев.

Помимо этого, на здании Канашского педагогического колледжа появится мемориальная доска в память о погибшем. Здесь мужчина учился два года, и здесь же до сих пор работает его мать. Сейчас образовательное учреждение отправила соответствующее ходатайство в администрацию города.

Напомним, ранее "КП-Казань" публиковала воспоминания знакомых о 34-летнем контрактнике.

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