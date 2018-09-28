Устранение неприятного запаха в Казани потребует порядка 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-28T16:35:12+03:00

Часть денег будет выделена из бюджета города, а часть предоставит Татарстан

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На реконструкцию очистных сооружений канализации в Приволжском районе Казани потратят 24,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджетов города и Татарстана. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, именно в этом районе города появится установка удаления дурнопахнущих веществ производительноситью 5000 м3/час. Известно, что данная конструкция - это последовательно установленные секции ультрафиолетовых ламп и катализаторов-сорбентов.

Работы по установке оборудования должны будут закончены уже через 25 дней после заключения контракта с исполнителем. Он, в свою очередь, будет выбран посредством аукциона 10 октября текущего года.

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