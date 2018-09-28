В Татарстане назначены 6 новых заместителей глав министерств и ведомств

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-28T13:41:58+03:00

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Так, согласно документу, заместителем главы Минобрнауки Татарстана стала Алсу Асадуллина. До этого назначения она занимала должность замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В Минкульте Татарстана у его главы в этом же статусе появилось два помощника - Юлия Адгамова Ильдаровна и Дамир Натфуллин. Так, последний до нового назначения уже работал в ведомстве - руководил отделом развития музейного дела. А Агдамова, проработав в Минкульте республике перешла на должность заместителя председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу.

В свою очередь ее должность теперь по решению Кабмина республики занял Алексей Тарабукин, работавший до этого в организационном отделе управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики.

Также назначены заместители председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Ими стали Светлана Персова и Альберт Саляхов Рабисович. До этого они работали в Минкульте республики.