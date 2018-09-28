2018-09-28T17:09:38+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила пешехода на «зебре»

Она не разглядела мужчину на дороге
Искандер ЯРУЛЛИН
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От госпитализации пострадавший мужчина отказался.От госпитализации пострадавший мужчина отказался.Фото: Ольга БАТОВА
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Поздно вечером 27 сентября женщина за рулем легкового автомобиля «Фольксваген» поворачивала с улицы Айдарова на улицу Ленинградскую.

Из-за отсутствия освещения на данном участке проезжей части она не разглядела мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Женщина смогла его заметить только, когда он оказался вплотную перед капотом иномарки.

Из-за небольшой скорости, сильных увечий пострадавший не получил. Приехавшие на место наезда медики, зафиксировали у пешехода синяк и ссадины. От госпитализации мужчина отказался. При этом пострадавший признался, что скорее всего женщина-водитель его не заметила из-за темной одежды, которая была на нем, но на красный сигнал светофора все же должна была притормозить.

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