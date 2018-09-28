Татарстан занял предпоследнее место в Поволжье по росту цен в магазинах
На заседании Общественного совета в Минпромторге Татарстана озвучили список регионов Поволжья по росту цен на продовольственные товары. Республика заняла в нем предпоследнюю строчку. Оказалось, что ниже, чем в Татарстане, цены только в магазинах Мордовии.
При этом число торговых компаний в республике постоянно растет. Отмечается, что сейчас в Татарстане функционирует около 17 тысяч предприятий розничной торговли и 30 рынков.
Согласно опубликованным ранее данным Татарстанстата на данный момент в республике падают цены на овощи (на 14% снизилась стоимость моркови, на 12% - картофеля, на 2,8% - капусты) и некоторые другие продукты.
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