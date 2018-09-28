2018-09-28T13:00:44+03:00
Экономика

С начала 2018 года жители Набережных Челнах оставили в городских магазинах почти 100 миллиардов рублей

По сравнению с подобным периодом 2017-го сумма увеличилась на 6,3%
Олег ЛУГОВОЙ
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Также в городе отмечен рост среднемесячной зарплаты на крупных и средних предприятиях города.Также в городе отмечен рост среднемесячной зарплаты на крупных и средних предприятиях города.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали экономисты Исполкома Набережных Челнов, за первые восемь месяцев текущего года в городе оборот розничной торговли в действующих ценах достиг отметки 9,85 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го жители татарстанского автограда потратились в магазинах на 6,3% (в сопоставимых ценах рост составил 4,2%).

Также специалисты посчитали размер начисленной среднемесячной зарплаты на крупных и средних предприятиях города.

Так, по сравнению с семью месяцами прошлого года, на 1 июля она выросла на 12,5% и составила 35 993,4 рубля.

Вырос в Набережных Челнах и объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – на 18,4% (без субъектов малого предпринимательства). В итоге речь идет о сумме в 200,8 миллиарда рублей.

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