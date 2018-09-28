2018-09-28T12:50:02+03:00
Общество

В детском саду Нижнекамска построят соляную пещеру за 220 тысяч рублей

Большую часть денег дошкольное учреждение получило, выиграв грант
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба главы НижнекамскаФото: пресс-служба главы Нижнекамска
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В скором времени на территории детского сада №15 в Нижнекамске начнется строительство соляной пещеры, которая расположится в бывшем кабинете физиотерапии. На это дошкольное учреждение потратит 220 тысяч рублей. Из которых 66 тысяч - деньги детского сада, а 154 тысячи - это выигранный грант.

Стены и потолок кабинета облицуют соляными камнями, в помещении установят фигуры из соли. Помимо этого администрация детского сада приобретет галогенератор, генератор морского воздуха и лампу из гималайской соли.

Завершить строительные работы учреждение планирует до конца текущего года.

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