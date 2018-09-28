2018-09-28T12:25:42+03:00
Происшествия

Он сказал убью и плюнул: в Казани экс-спецназовец объяснил почему избил подростка-инвалида

Суд готовится избрать для мужчины меру пресечения
Лика ИСАЕВАОлег ЛУГОВОЙ
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Находясь сейчас в суде, мужчина пытается скрыть лицо от камер руками.Находясь сейчас в суде, мужчина пытается скрыть лицо от камер руками.Фото: Лика ИСАЕВА
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Сейчас в Московском районном суде Казани 43-летний экс-спецназовец Рустем Газизуллин стыдливо прячет лицо за руками. А не так давно он, не стесняясь, под камерами видеонаблюдения, на глазах у прохожих и собственного сына жестоко избивал подростка-аутиста, который потерялся и пытался найти у взрослых помощи.

- Слишком большой ажиотаж, - ответил мужчина журналистам в суде, где сейчас ему избирают меру пресечения, и продолжил скрывать лицо от камер.

А ведь именно благодаря этим камерам, его и вычислили полицейские, после того как он жестоко избил 17-летнего подростка-инвалида Владимира Сидорова, имеющего диагноз аутизм.

- Он налетел, сказал убью и плюнул, - сейчас объясняет причину конфликта Рустем Газизуллин. По его словам, сейчас осень и у психически больных людей сезонное обострение, вот он, мол, и испугался за себя и за малолетнего сына, который был с ним.

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