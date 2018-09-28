2018-09-28T15:48:59+03:00
Общество

Из Казани в Минск и Ташкент можно будет попасть поездом без пересадок

Курсировать международные маршруты начнут уже с 9 декабря этого года
Алина ГАБДУЛИНА
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Необычными окажутся и сами маршруты от одной точки до другойНеобычными окажутся и сами маршруты от одной точки до другойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из Казани начнут ходить прямые поезда до Минска и Ташкента. Курсировать они будут еженедельно, начиная с 9 декабря текущего года.

Необычными окажутся и сами маршруты от одной точки до другой. Так, на сайте Российских железных дорог сообщается, что на пути от Казани до Минска поезд пройдет через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи и Смоленск. Таким образом, у казанцев открывается возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских городов.

Поезд до Ташкента, в свою очередь, будет ходить через поселок Дружинино в Свердловской области.

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