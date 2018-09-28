В Казани из-за погоды и уменьшения количества желающих у станций метро прекращена вакцинация от гриппа

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-28T11:49:42+03:00

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В столице Татарстана медицинские бригады, которые прививали от гриппа всех желающих около станций городского метрополитена, досрочно прекратили свою работу.

Так, с 28 сентября они больше не вакцинируют людей из-за плохой погоды и уменьшения количества желающих.

Так, что теперь большинству горожан, желающих получить прививку от гриппа, теперь придется обращаться в поликлиники по месту жительства.

Кроме того, вакцинация проходит на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» до 29 сентября в часы работы выставки «Активное долголетие», а также около торговых центров по адресам проспект Победы, 141 и проспект Ибрагимова, 56 - 29, 30 сентября и 6, 7 октября с 10.00 до 18.00.

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