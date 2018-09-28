2018-09-28T12:30:23+03:00
Наука

В Казани изобрели щетку, которая одновременно чистит все зубы

Изделие планируют вывести на рынок уже в 2019 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В Казанском федеральном университете изобрели инновационную зубную щетку нового поколения "Флокс". Она напоминает капу и чистит все зубы одновременно за секунды. Работает устройство с помощью механической и ультразвуковой вибрации.

Создателем изделия стал магистрант второго года обучения Инженерного института КФУ Егор Мандик. Молодой человек со своей щеткой уже выиграл российский отбор и в будет представлять учебное заведение на международной конференции Falling Walls в Берлине 8 и 9 ноября.

Егор начал думать об усовершенствовании обычной зубной щетки еще в 16 лет. Тогда, он наблюдал за матерью, которая работает сиделкой и ухаживает за пациентами с ограниченными возможностями. С тех и началось создание будущей щетки "Флокс".

На данный момент команда парня это - четыре человека, среди которых инженеры и стоматолог.

Продукт планируют вывести на рынок уже в 2019 году.

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