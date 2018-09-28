2018-09-28T11:19:19+03:00
Общество

29 сентября у «Казань Арена» депутаты посадят 80 лип

Присоединиться к акции может любой желающий
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В столице Татарстана пройдет осенняя посадка деревьев. Так, в эту субботу, 29 сентября, акция пройдет около главного стадиона города – «Казань Арены».

Там, в зеленой зоне улицы Чистопольская в районе подземного пешеходного перехода планируют за один день посадить 80 лип.

В акции примут участие депутаты Казанской городской думы, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, а также его подчиненные.

При этом присоединится к этому мероприятию по укреплению зеленого каркаса Казани может любой желающий. Начало акции в 10.00.

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