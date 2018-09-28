2018-09-28T13:58:44+03:00
Происшествия

На трассе Новочебоксарск-Чебоксары маршрутка врезалась в грузовик

Известно, что в момент ДТП большегруз стоял на обочине
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото:www.instagram.com/gibdd121/Фото:www.instagram.com/gibdd121/
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Этой ночью на трассе Новочебоксарск-Чебоксары произошло ДТП с участием 334-ой маршрутки и грузовика. Фура стояла на обочине, когда в нее слева врезалась Газель.

Что стало причиной столкновения пока не ясно. О том, как въехал в прицеп фуры, водитель маршрутки пояснить не может. Возможно, задремал или не заметил грузовик в темноте.

Несмотря на искореженные автомобили на фото, которые опубликовала ГИБДД Чувашии в своем Instagram, в аварии никто не пострадал.

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