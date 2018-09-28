В Нижнекамске трамвай насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-28T11:31:15+03:00

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Накануне, 27 сентября, в 17.01 в Нижнекамске произошло смертельное ДТП. Так, на улице Мурадьяна трамвай насмерть сбил 42-летнюю женщину.

Несчастный случай произошел, по предварительным данным, по вине водителя общественного транспорта, который не уступил дорогу женщине, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Вследствие наезда, пострадавшая скончалась на месте.

В социальных сетях жители Нижнекамска отмечают, что погибшая работала воспитательницей в одном из детских садов города.

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