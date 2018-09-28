2018-09-28T09:59:02+03:00
Происшествия

В Казани в автобусе упал и травмировался 6-летний ребенок

ДТП произошло в Советском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Пассажир получил травму в автобусеПассажир получил травму в автобусеФото: Из материалов пресс-службы
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ДТП с участием общественного транспорта произошло в автобусе №30 на улице Гвардейской. Там 28 сентября в 18.05 в автобусе во время движения упал шестилетний ребенок.

Мальчик получил травмы головы, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. Также сообщили, что автобусом управлял 47-летний мужчина. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 20 пассажиров.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 240 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, два - столкновения транспортных средств и падение пассажира в салоне общественного транспорта. В результате ДТП четыре участника дорожного движения - пешеход, водитель и два пассажира (в том числе ребенок) - получили различные травмы.

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