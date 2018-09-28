2018-09-28T09:32:25+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Веном"

Мероприятие состоится в кинотеатре Алмаз Синема Порт в РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Посмотреть фильм можно будет с 4 октябряПосмотреть фильм можно будет с 4 октябряФото: кадр из фильма
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Веном - свирепый и неуязвимый монстр, обладает невероятной силой, властью и могуществом. Ему под силу справится с уничтожением целого мира и порабощением необъятной Вселенной. Его сила заключается в безграничных возможностях, ведь с их помощью он может заполучить власть над любым человеком, глубоко проникнув в его разум и полностью подчинив его собственной воле. В прошлом «Веном» являлся лишь субстанцией, поглощающей жертв ради собственной наживы. Однако сейчас он материализовался в журналиста Эдди Брока и сделал вывод, что удобней вселяться в людей и управлять ими ради осуществления задуманных целей.

Фильм выходит на российские экраны 4 октября.

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