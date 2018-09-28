Качаловский театр отправляется на Всероссийский фестиваль "У Золотых ворот"

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-28T08:48:34+03:00

Спектакль покажут во Владимире Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Большой драматический театр имени Василия Качалова отправился во Владимир. Там труппа в рамках Всероссийского театрального фестиваля "У Золотых ворот" 30 сентября представит один из хитов последних постановок - "Укрощение строптивой".

Спектакль поставил по комедии Шекспира в 2016 году петербургский режиссер Игорь Коняев. Его покажут на сцене Владимирского академического театра драмы в рамках спецпрограммы "Пять вечеров с Шекспиром".

Среди участников этой программы - театр им.Шота Руставели (Тбилиси) со спектаклем Роберта Стуруа, Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург), театр на Юго-Западе (Москва) и ульяновский драматический театр.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»