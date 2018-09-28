В Чувашии школьники-вандалы свалили памятник погибшим в Великую Отечественную войну

СЕГОДНЯ 08:29 2018-09-28T08:30:07+03:00

С места происшествия. Фото: Из материалов пресс-службы

Он был изготовлен на деньги односельчан и спонсоров

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В полицию 23 сентября обратились жители села Каликово Канашского района. Они сообщили, что кто-то повредил установленный весной 2018 года памятник односельчанам, погибшим в года Великой Отечественной войны. Приехав на место, правоохранители увидели опрокинутые каменные плиты, представляющие собой памятный монумент. Сами плиты оказались невредимы.

Вандалов удалось быстро вычислить. Оказалось, что это три местных школьника. Ученики 5-8 классов рассказали, что шли на футбол через местный парк "Победы".

Вот что увидели жители селаФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- По словам ребят, они решили проверить на прочность памятник и толкнули каждую плиту по очереди, от чего те упали, - сообщили в МВД Чувашии. - Мальчики испугались и убежали, о произошедшем никому не рассказали.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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