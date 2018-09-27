В Казани парня с девушкой поймали на краже бутылки водки
Троица преступников придумала необычный способ хищения алкоголя из магазина, но тут же была поймана.
Парень с девушкой зашли в продуктовый магазин, взяли недорогую бутылку водки и передали ее мужчине, находившимся у входа. Молодого мужчину и женщину сотрудники магазина задержали сразу, а мужчине с бутылкой спиртного удалось скрыться. К приезхду полиции парень с девушкой отрицали свою причастность к тертеьму человеку. Но на видеозаписи камер видеонаблюдения было видно, как перед совершением кражи они втроем долго советуются у входа в магазмн.
Данный посутпок рассматривается как открытое хищение имущества - грабеж и не смотря на небольшую стоимость украденного, уголовное дело на них могут завести даже без заявления пострадавшего лица.
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