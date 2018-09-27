2018-09-27T19:24:14+03:00
Общество

В Набережных Челнах собака провалилась в открытый люк

Хозяину кокер-спаниеля пришлось вызывать спасателей чтобы достать животное с глубины трех метров
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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26 сентября в 21:00 на пульт дежурного поступило сообщение от жителя Набережных Челнов. Владелец собаки вечером пошел гулять во двор с животным, но вдруг питомец исчез из виду. Найти кокер – спаниеля удалось по жалобному стону, доносившемуся из под земли.

Собака провалилась в открытый канализационный колодец. Самостоятельно достать животное хозяин не смог и позвонил спасателям.

На выручку прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 6. Спасатели нашли лестницу и спустились в колодец за собакой.

Как оказалось, за этот год в в Набережных Челнах пропали более 600 крышек от канализационных люков. Их похищают охотники за черметом. Комунеаьные службы не успевают покупать новые. А открытые люки представляют опасность для животных и детей.

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