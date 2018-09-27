В Чувашии пьяный мужчина пытался задавить 14-летнюю девочку
Уголовное дело в отношении 49-летнего жителя деревни Вурманкасы Вурнарского района республики подозревается в совершении "Покушение на убийство".
Как полагают следователи, все произошло 24 сентября в 16.00, когда на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы пьяный мужчина намеренно преследовал на автомобиле "Lada X-Ray" школьницу. Догнав 14-летнюю школьницу, он попытался сбить ее насмерть, но девочка выжила. Сейчас она находится в больнице.
- Сообщение об указанных противоправных действиях подозреваемого выявлено в рамках мониторинга средств массовой информации, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Мужчину задержали, будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения. Пояснить причины своего поведения он не смог.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»