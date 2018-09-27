В Чувашии пьяный мужчина пытался задавить 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 19:43 2018-09-27T19:43:30+03:00

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Уголовное дело в отношении 49-летнего жителя деревни Вурманкасы Вурнарского района республики подозревается в совершении "Покушение на убийство".

Как полагают следователи, все произошло 24 сентября в 16.00, когда на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы пьяный мужчина намеренно преследовал на автомобиле "Lada X-Ray" школьницу. Догнав 14-летнюю школьницу, он попытался сбить ее насмерть, но девочка выжила. Сейчас она находится в больнице.

- Сообщение об указанных противоправных действиях подозреваемого выявлено в рамках мониторинга средств массовой информации, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Мужчину задержали, будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения. Пояснить причины своего поведения он не смог.

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