Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-27T19:14:05+03:00

Подозреваемого вычислили по записям с камер видеоаблюдения

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Продолжается расследование инцидента, который произошел 19 сентября на улице Декабристов в Казани. Напомним, там 43-летний прохожий беспричинно напал на подростка-инвалида, избил его и скрылся с места происшествия.

Нападавшего вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Во время беседы с оперативниками мужчина сообщил, что не понял, что перед ним ребенок.

Пострадавший подросток - 17-летний Владимир Сидоров, является инвалидом - аутист. Мальчик занимается плаванием. Он получил сложные переломы лицевых костей черепа.

- По факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда", - сообщили в МВД Казани.

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