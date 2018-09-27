Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида
Продолжается расследование инцидента, который произошел 19 сентября на улице Декабристов в Казани. Напомним, там 43-летний прохожий беспричинно напал на подростка-инвалида, избил его и скрылся с места происшествия.
Нападавшего вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Во время беседы с оперативниками мужчина сообщил, что не понял, что перед ним ребенок.
Пострадавший подросток - 17-летний Владимир Сидоров, является инвалидом - аутист. Мальчик занимается плаванием. Он получил сложные переломы лицевых костей черепа.
- По факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда", - сообщили в МВД Казани.
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