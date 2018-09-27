2018-09-27T18:46:04+03:00
Общество

В Набережных Челнах началось строительство воскресной школы

Проект медресе рассчитан на 8 классов по 10-15 человек в каждом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ДУМ РТФото: пресс-служба ДУМ РТ
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В Набережных Челнах приступили к строительству медресе (воскресной школы - ред.) при мечети "Нур-Ихлас". Проект двухэтажного учебного заведения был готов уже в прошлом году, но к его воплощению приступили лишь в сентябре.

Сейчас на месте будущей медресе проведены земле-копательные работы и заложена часть фундамента. Открытие здания для примечетских курсов планируется на следующий учебный год.

Медресе рассчитана на 8 классов по 10-15 человек в каждом. Здесь их будут обучать основам ислама, арабской каллиграфии и Корана.

Духовное управление мусульман Татарстана отмечает, что весь процесс строительства ведется за счет пожертвований, и поучаствовать в создании воскресной школы может любой желающий: принимается как материальная, так и физическая помощь.

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