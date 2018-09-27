2018-09-27T16:43:29+03:00
Общество

В первые дни октября в Казани проверят системы оповещения

Тестирование будет проводиться в течение 2 дней
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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1 и 2 октября в Казани и в районах Татарстана будут проверены региональные, местные и локальные системы речевого оповещения, в том числе комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

1 октября с 9.00 до 10.20 в Казани и Верхнеуслонском районе запустятся установки систем оповещения «ИДИС». В тот же день, с 9.00 до 10.00 в Казани и во всех районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-300.

Также, с 9.30 до 10.30 будет организовано оповещение персонала на всех крупных опасно-производственных объектах Татарстана через локальные системы оповещения. С 9.00 произойдет перехват трансляций телевизионных и радио каналов.

2 октября 2018 года будет продолжена проверка технического состояния электросирен без запуска.

Главное управление МЧС России по Татарстану просит жителей и гостей республики соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения.

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