Казанский "Магнит" оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу сигарет рядом с детским садом

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-27T17:50:00+03:00

Владельцы магазина - АО "Тендер" - изначально не согласились с вынесенным постановлением и пытались обжаловать его Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Один из магазинов сети "Магнит" в Казани был оштрафован Роспотребнадзором на сумму в 30 тысяч рублей. Причиной тому стала продажа сигаретной продукции вблизи детского сада.

Так, рядом с универсамом, который расположился по адресу улица Батыршина, дом 28а, находится детский сад №321 "Журавлик". Расстояние между зданиями составляет 50,7 метра.

На протяжении долгого времени "Магнит" осуществил продажу сигарет, несмотря на то, что разрешенное для их продажи расстояние между торговой точкой и образовательным учреждением - не менее 100 метров.

Владельцы магазина - АО "Тендер" - изначально не согласились с вынесенным постановлением и пытались обжаловать его сначала в Арбитражном суде Татарстана, а затем и в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако это ничего не изменило, и штраф организации все-таки придется заплатить.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»